Sovrano Ordine Cavalieri Templari dona attrezzature sanitarie FOTO - Saturimetri, mascherine e aspira muchi per la Croce Bianca di Vico Equense

Una serie di attrezzature medicali, utili durante questo periodo caratterizzato dalla pandemia provocata dal Covid 19, sono state donate ieri mattina dal Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari, rappresentato dal Gran Maestro Errico Longobardi di Torre del Greco e supportato dal cancelliere Cav Dario Medugno, ai rappresentanti della Croce Bianca. Le apparecchiature donate dall’azienda Ortopedia Meridionale di Salvio Zungri sono state consegnate ai soccorritori a Vico Equense, in provincia di Napoli, presso il piazzale del Convento di San Francesco.

Si tratta di un aspira muchi, saturimetri e delle mascherine ai rappresentanti della Croce Bianca, per la necessità sanitaria di contrastare l’epidemia covid 19.

Un gesto di solidarietà concreto e di vicinanza alla comunità di Vico Equense e delle comunità vicine. I Cavalieri e Dame del Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari hanno voluto testimoniare che l’appartenenza e i colori dei convenuti non hanno confini di fronte all’assistenza sanitaria e al sociale in questo periodo d’emergenza epidemiologica.

Il cancelliere Dario Medugno, sottolinea come “il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari è impegnato fattivamente nelle opere di beneficenza, di solidarietà, di assistenza e di vicinanza verso gli ultimi, nella Regione Campania e non solo”.

Le Dame e i Cavalieri del SOCT, operano in più province e in piccole realtà, raggiungendo quelle famiglie bisognose, ascoltando le segnalazioni e avallando i rappresentanti delle parrocchie e delle amministrazioni comunali. Ieri, nell’occasione dell’evento, alla presenza dell’avvocato Massimo Trignano e del dottore Salvio Zungri (quale testimone) è stato siglato tra i due rappresentanti degli ordini, il dottore Errico Longobardi (Gran Maestro) per il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari e Don Luigi Garbo (Gran Maestro) per il Serenissimo Ordine Cavalieri della Natività, un atto di gemellaggio e di collaborazione reciproca per il bene del prossimo e degli ultimi.