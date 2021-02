Vomero: quartiere dei bidoncini, in strada a tutte le ore L'appello di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che ha realizzato un vero e proprio dossier fotografico sulle disfunzioni dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che si registrano quotidianamente nel quartiere partenopeo del Vomero, segnala, in particolare, quanto si verifica al riguardo nella centralissima piazza Fuga, nei pressi della stazione superiore della funicolare Centrale.

"Sul marciapiede, in prossimità dell'incrocio tra via Kerbaker e via Cimarosa - afferma Capodanno -, si osserva la presenza costante di diversi bidoncini carrellati, adibiti alla raccolta dell'umido e dei rifiuti non riciclabili, in uno a materiali abbandonati di vario genere tra i quali diversi imballaggi di cartone.

Eppure - sottolinea Capodanno-, nelle disposizioni emanate al riguardo, che disciplinano la raccolta differenziata, sono indicati i giorni e gli orari durante i quali bisogna esporre su strada i bidoncini, da ritirare però dopo che sono stati svuotati.

Invece - puntualizza Capodanno - i contenitori segnalati in piazza Fuga, che rappresentano solo un'esemplificazione, visto che il problema appare diffuso sull'intero territorio del quartiere collinare, sono permanentemente esposti sulla pubblica via, dando un'immagine indecorosa quanto inaccertabile anche alle tante persone che arrivano al Vomero utilizzando la funicolare Centrale."

Capodanno, sollecita ancora una volta gli uffici competenti ad effettuare, in tempi rapidi, tutti gli accertamenti del caso, tracciando la provenienza di tutti i bidoncini che si trovano depositati in strade e piazze del quartiere collinare fuori dai giorni e dagli orari consentiti, individuando gli eventuali trasgressori, rimuovendo quelli che dovessero risultare privi di assegnazione e, nel contempo, comminando agli eventuali trasgressori le sanzioni previste, eliminando così definitivamente i disservizi più volte evidenziati.