Carcere e Covid, Ciambriello: "Dramma in Campania" Appello urgente alle autorità sanitarie regionali e al provveditore Campano

"Il personale di polizia penitenziaria contagiato è di 57 unità, i detenuti contagiati sono 28 (16 a Poggioreale, 10 a Carinola, 1 a Secondigliano e 1 a Salerno).

Chiedo alle autorità sanitarie regionali e al provveditore Campano dell'amministrazione penitenziaria di far conoscere, i provvedimenti che saranno posti in essere, per sottoporre a vaccino anticovid-19, tutto il personale di Polizia Penitenziaria degli istituti campani e dei detenuti che volontariamente ne faranno richiesta e un intervento del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per iniziare tale censimento."

E' quanto ha affermato in una nota Samuele Ciambriello garante regionale dei detenuti in Campania.