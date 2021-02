Napoli, pochi bagni pubblici e mal ridotti La protesta degli anziani. Borrelli e Simioli: "Lo denunciamo da anni"

A Napoli i bagni pubblici sono davvero pochi e quelli esistenti sono ridotti in pessime condizioni, come quelli di Piazza Cavour.

Con la Campania in zona arancione il problema diventa più serio, soprattutto per i più anziani, come scrive una cittadina al cosigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli: “Sig. Francesco Emilio Borrelli, è giusto che le persone come me, di una certa età e con delle problematiche non possano fare quattro passi per Napoli con la possibilità di andare al bagno? Con la zona arancione i bar non ci fanno entrare e quindi dove andiamo? Questa è una grave e grande disabilità perché ci costringe a non uscire...anche chi per motivi di salute avrebbe bisogno di camminare e stare all'aria aperta.”.

“Quella dei bagni pubblici in città è una problematica che denunciamo da anni eppure non si è mai fatto nulla, o davvero tropo poco, per migliorare la situazione.

Ora con la Campania diventata zona arancione la questione si fa sentire in maniera più decisa. Che ‘amministrazione cittadina ne prenda atto una volta per tutte e ponga rimedio in tempi brevi.”- hanno commentato il Consigliere Borrelli ed il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.