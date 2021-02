Anche al II Policlinico della Federico II un pronto soccorso Borrelli: "Finalmente. Ci battevamo da tempo per questo"

Finalmente il Policlinico della Federico II di Napoli avrà il suo Pronto Soccorso. E’ stato deciso nella giornata del 23 febbraio con una delibera della Scuola di Medicina.

Per l‘operazione sono stati stanziati 6,5 milioni di euro, 4 per le opere murarie e 2,5 per le attrezzature. “È qualcosa per la quale ci battevamo da tempo, è un atto doveroso nei confronti della cittadinanza. Era davvero inammissibile che quello di Napoli fosse uno dei pochi policlinici d’Italia a non avere ancora una struttura per le emergenze. Ora vigileremo che la realizzazione del pronto soccorso proceda senza intoppi e che si faccia lo stesso anche per il Vecchio Policlinico.”- ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.