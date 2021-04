Vaccinazioni a tappeto senza prenotazioni a Napoli: funziona Grande partecipazione alla giornata “Open Day” dell’Asl Napoli 2 Nord

Grande partecipazione alla giornata “Open Day” dell’Asl Napoli 2 Nord, dedicata alla vaccinazione contro il Covid19 per gli over65. Sono stati circa 2000 i cittadini che si sono recati presso i quattro centri ad accesso libero collocati a Forio d’Ischia, Pozzuoli, Giugliano ed Afragola. Per potersi vaccinare bastava essere residente sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord ed avere compiuto 60 anni di età.

«Siamo molto contenti dell’esito della giornata di oggi. - ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord Antonio d’Amore - Avevamo programmato gli open day in quattro nostri hub con l’obiettivo di avvicinarci di più alle comunità, facilitando l’accesso alla vaccinazione a quanti per ragioni pratiche o per difficoltà nell’approccio alle tecnologie ne erano rimasti esclusi.

Le oltre 1700 vaccinazioni effettuate in poche ore nei soli centri che accoglievano cittadini senza prenotazioni ci hanno dato ragione circa l’opportunità di realizzare una giornata simile. Sapevamo che questa modalità di somministrazione comportava rischi di assembramenti e folle, ma tutto ha funzionato al meglio.

Il potenziamento dell’organizzazione, il prezioso supporto dei volontari della Protezione Civile e la collaborazione delle Amministrazioni Comunali e delle Forze di Polizia ci hanno permesso di vaccinare migliaia di persone senza creare resse e disagi; ringrazio tutti per la collaborazione prestata, questa credo sia la strada giusta. Nelle prossime ore analizzeremo quanto fatto, così da programmare a breve nuovi open day».