Lutto nella chiesa di Napoli: è morto don Salvatore Cantalupi Da sempre al fianco degli ultimi e delle persone disagiate

Primo maggio di lutto nella chiesa di Napoli. E' morto don Salvatore Cantalupi. A dare il triste annuncio è stata la comunità parrocchiale di Santa Maria della Libera a Napoli.

"Colui che ha riempito le nostre vite con il suo sorriso, la sua dolce disponibilità, i suoi amorevoli consigli è tornato alla casa del Padre. Certi nella Resurrezione di Cristo, siamo convinti che da lassù continuerà a vegliare su tutti quanti noi."

Don Salvatore verrà salutato oggi primo maggio alle ore 11.30 nel campetto parrocchiale. "Dal momento che saremo in tanti a voler salutare il nostro caro, e per evitare assembramenti non tutti potremo presenziare al rito funebre che sarà celebrato dal Vescovo della Chiesa di Napoli Don Mimmo Battaglia, la bara sarà nel campo già dalle 10.30 in modo da consentire nostro omaggio con percorso che consentirà di far defluire i fedeli in sicurezza."