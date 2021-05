Vaccinazioni: «Mancano ancora 200mila dosi: spero arrivino» Verdoliva: «Aspettiamo che dopo le tante promesse arrivino i fatti»

"Sono 11.194 le vaccinazioni in una sola giornata in Campania. Abbiamo lavorato dalle 7.30 fino alle 21,30". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, che ieri presenziato al taglio del nastro del nuovo centro vaccinale nell'hangar Atitech di Capodichino, intervenendo a Radio Crc Targato Italia. Verdoliva ha fatto il punto sulle vaccinazioni: "Innanzitutto abbiamo capacità di adeguamento al problem solving straordinarie. All'inizio eravamo preoccupati su come vaccinare milioni di persone visto l'impegno in altre attività come tamponi, controlli e confinamento domiciliare. Per le dosi - rimarca Verdoliva - stiamo ancora sotto la media perché mancano all'appello 200mila vaccini. Stiamo aspettando forniture importanti per la città di Napoli e speriamo che alle tante promesse giungano fatti concreti con decine migliaia di dosi. La collaborazione tra pubblico e privato è nella storia del settore sanitario, dobbiamo avere sinergia senza spaventarci" conclude il direttore dell'Asl Napoli 1