Distribuzione di cibo e beni di prima necessità a Napoli Covid-19, la grande onda di solidarietà di Emergency e spesasospesa.org

600 pacchi alimentari a settimana e 500 famiglie coinvolte grazie a circa 80 volontari: sono questi i numeri dei primi sei mesi del progetto Nessuno Escluso di Emergency e SpesaSospesa.org a Napoli per far fronte alle nuove povertà causate dalla pandemia grazie alla distribuzione gratuita di alimenti e beni di prima necessità.

Il progetto, iniziato su scala nazionale a maggio 2020 a Milano, Roma e Piacenza, ha successivamente raggiunto anche le città di Napoli e Catanzaro e prevede la consegna di un pacco alimentare settimanale per le famiglie in difficoltà, a cui si aggiunge mensilmente un pacco di prodotti per la pulizia della casa e uno per l’igiene personale.

Dallo scorso maggio ad oggi, in tutta Italia sono stati consegnati oltre 100.000 pacchi alimentari. Attualmente, il progetto garantisce supporto a 2.940 famiglie grazie all’aiuto di oltre 1100 volontari.

“A Napoli siamo partiti il 31 ottobre con circa 100 famiglie nei quartieri di Pianura, Soccavo e Ponticelli e ora siamo arrivati a 600 pacchi a settimana per 500 nuclei famigliari, che noi accompagneremo in questo percorso fino alla fine del 2021. A oggi abbiamo consegnato 13.300 pacchi alimentari e 2700 pacchi per l’igiene - ha dichiarato Peppino Fiordelisi, coordinatore dei volontari di Emergency in Campania -. Nelle nostre consegne incontriamo spesso chi lavorava presso una pizzeria o un ristorante, magari in nero e ha visto il proprio impiego sfumare nel nulla, così come chi lavorava nel turismo. Molte sono le famiglie in cui entrambi i coniugi hanno perso ogni fonte di reddito e si trovano in condizioni economiche difficili.”

Il progetto Nessuno escluso in Italia non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di una rete di associazioni, comuni e gruppi in ogni città, che si sono fatti carico dell’identificazione dei beneficiari e della distribuzione dei pacchi con il coordinamento di Emergency.

A Napoli, Nessuno escluso è stato realizzato con il contributo di Spesasospesa.org, progetto ideato e promosso dal Comitato Lab00 Onlus che, utilizzando la tecnologia blockchain, della Piattaforma Regusto – primo portale della sostenibilità a livello europeo con un modello tecnologico e innovativo di food sharing for charity - e grazie anche al supporto del main partner Sorgenia, ha raccolto circa 280.000 euro destinati all’acquisto dei beni che i volontari di Emergency distribuiranno ai nuclei familiari.

Gli altri partner di Nessuno Escluso a Napoli sono: Comitato Lab00 Onlus, il Comune di Napoli e le associazioni CPRS (Soccavo, Pianura), Sgarrupato (Montesanto, Materdei), Terra di Confine (Ponticelli) e Maestri di Strada (Ponticelli).

I beneficiari possono ritirare ogni settimana il loro pacco presso le associazioni partner, distribuite su tutto il territorio cittadino. Per chi ha difficoltà a muoversi, i volontari, muniti un badge identificativo di riconoscimento, portano a domicilio il pacco. Tutti hanno ricevuto una specifica formazione per minimizzare il rischio di contagio per loro e per le persone assistite.