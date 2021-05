In viaggio senza biglietto ma lascia mance agli autisti Parte l’iniziativa per regalare un abbonamento al ragazzo extracomunitario

Tutte le mattine un ragazzo di origini extracomunitarie prende l’autobus della linea R6 dell'ANM da Piazzale Tecchio a Fuorigrotta per raggiungere il quartiere Pianura. Puntualmente, poco prima di scendere, per evitare di ottenere il giusto e netto rifiuto da parte degli autisti, lascia furtivamente un euro sul cruscotto dell'autobus e poi scende. Un euro la mattina ed un euro il pomeriggio.

La storia è stata raccontata dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina Facebook.

“In merito alla storia al ragazzo extracomunitario che lascia l'euro sul cruscotto del bus della linea R6, posso dire che raggiunge piazzale Tecchio con il bus M1B proveniente da Mondragone ed anche li lascia l'euro sul cruscotto. È una persona straordinaria, al contrario di molti altri che approfittano soltanto, vorrei poterlo aiutare e far partire un’iniziativa per regalargli un abbonamento. Io sono un agente di Polizia Amministrativa (controllore) della CTP e penso che avvicinando il ragazzo si possa conoscere il suo itinerario in modo da potergli attivare un abbonamento idoneo ai suoi viaggi in autobus.”- raccolta il sig. Luigi Natale, dipendente Ctp.

A La Radiazza è intervenuto, Francesco, un ‘autista Anm anche a nome dei suoi colleghi: ”Abbiamo chiesto al Consigliere Borrelli di rendere nota questa storia affinché il ragazzo possa essere individuato in modo che possiamo regalargli una abbonamento facendo una colletta. Tra l’altro un abbonamento gli costerebbe molto meno che lasciare mance ovunque.”

“È una storia che racconta di dignità, la quale, a differenza di ciò che molti vogliono costringerci a credere, non dipende né dal ceto sociale, né dalle condizioni economiche, né dal Paese di provenienza, ma è una caratteristica legata esclusivamente all’ umanità e all’essere civile di ogni singolo individuo. Per questo l’iniziativa che ci è stata proposta la appoggiamo e la condividiamo, in modo da poter donare al ragazzo un abbonamento con il quale viaggiare sugli autobus. Un dono che permetterà a lui di essere in regola e che gli restituirà una parte di quella generosità che egli ha mostrato di avere.”- hanno commentato Borrelli ed il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli.