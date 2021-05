Addio a Don Ciro Caccavale, storico simbolo dei baretti Europa Verde: "scompare una vera istituzione di Chiaia"

Nella notte tra giovedì e venerdì è venuto a mancare Don Ciro Caccavale, 83 anni, una vera e propria istituzione nella zona della movida partenopea. “Don Ciro” era il proprietario pizzetteria “La Focaccia” di vicoletto Belledonne. I funerali si celebreranno sabato 15 maggio alle 17 nella chiesa di Santa Caterina a Napoli.

"Purtroppo ci ha lasciati Don Ciro che era una vera e propria istituzione nella zona dei baretti di Chiaia. La sua pizzetteria "La Focaccia" di vicoletto Belledonne era una tappa obbligata non solo per gli amanti della movida ma per chiunque amasse le sue prelibatezze" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e i due consiglieri della I Municipalità del Sole che Ride Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli. Foto inviata da Europa Verde.