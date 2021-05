Open day vaccini a Napoli: ragazzi mandano in tilt il sito La piattaforma si è sbloccata intorno alle 23.30

I giovani della fascia 30-39 anni hanno mandato in tilt il sito della regione Campania. Infatti, era possibile dalle 22 di ieri sera prenotarsi sulla piattaforma per ricevere il vaccino. I trentenni presso l'Asl Napoli 1, mentre dai 18 anni in su presso l'Asl Napoli 3 Sud.

La piattaforma si è sbloccata intorno alle 23.30. Quelli che sono rimasti vicino al pc riescono a registrarsi, chi fa parte dell’Asl Napoli 1 scegliendo anche in quale punto vaccinale recarsi. I vaccini a disposizione sono infatti AstraZeneca fino ad un massimo di 4.560 dosi presso il centro Hangar Atitech a Capodichino, mentre alla Mostra d’Oltremare invece il vaccino Johnson&Johnson fino ad un massimo di 3.840 somministrazioni. Al momento della prenotazione compariva anche l’orario di convocazione (10 ore non stop da sabato alle 21 e fino a domenica mattina alle 7). Tre mila invece le dosi Johnson previste per l’Asl Napoli 3 che sono finite in poco tempo. Più giovani che trentenni sono riusciti a prenotarsi, segno che molti vogliono vaccinarsi.