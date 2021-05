Tappa a Napoli per il ministro Stefani: incontro con De Luca In primo piano il tema della disabilità e inclusione sociale

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato il ministro per le Disabilità Erika Stefani a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania a Napoli.

Un incontro cordiale, spiega De Luca: "Insieme abbiamo discusso dei temi e delle priorità che riguardano le disabilità e l'inclusione sociale."

Il ministro Stefani è a Napoli per un incontro con le associazioni di categoria al centro direzionale. Oggi, come riporta il Roma, sempre nel capoluogo partenopeo, visiterà l'Istituto Martuscielli per poi spostarsi a Casal di Principe per una visita alla struttura confiscata alla camorra “La forza del silenzio" e, a seguire, a Salerno per una visita alla Fondazione Anfass. Foto dal Quotidiano Roma.