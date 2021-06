Strategia di prevenzione e intervento per gli operatori penitenziari Il Garante Ciambriello presenta il Progetto burnout e stress lavoro correlato

Si è concluso il doppio appuntamento promosso dall’Ufficio del Garante regionale delle persone private della libertà personale, sul tema della prevenzione e delle strategie d’intervento sul fenomeno dello stress lavoro correlato. Nel corso dei due workshop realizzati presso gli istituti penitenziari di Poggioreale e Secondigliano dall’associazione Akira, sono intervenuti il Garante Samuele Ciambriello, il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, Antonio Fullone, i direttori Carlo Berdini e Giulia Russo, le criminologhe Iolanda Ippolito e Giuseppina Seppina, e lo psicologo Ciro Mayol.

Nel corso degli approfondimenti è stato affrontato il fenomeno del burnout e le caratteristiche salienti, con un particolare riferimento alle peculiarità del lavoro degli operatori penitenziari.

La seconda parte del progetto prevede l’apertura di uno sportello di ascolto psicologico gratuito, condotto da un’equipe di cinque psicologhe e psicoterapeute, rivolto al personale che a vario titolo lavora in questa comunità complessa. Il garante Ciambriello afferma: “questa è la seconda esperienza dopo quella del corso BLSD, rivolto al personale penitenziario. Il benessere individuale diventa benessere collettivo. Gli agenti di polizia sono da considerare operatori di prossimità, coinvolti in prima linea non solo nella gestione della sicurezza ma anche nel fronteggiare e rispondere ai numerosi eventi critici che caratterizzano la vita in carcere. Mi auguro che questa piccola goccia nel mare, possa dar vita ad iniziative sistematiche e vive.”

Antonio Fullone, il provveditore campano dopo aver ringraziato il Garante per aver promosso l’iniziativa ha dichiarato: “tal approccio di lavoro tra amministrazione penitenziaria e ufficio del garante, è sicuramente il più efficace per una realtà complessa come quella penitenziaria.”

Gli agenti e gli operatori penitenziari che vogliono partecipare gratuitamente agli incontri di supporto psicologico possono prenotarsi entro il 15 giugno al seguente numero verde 800246848 o all’indirizzo e-mail sportello@associazioneakira.it