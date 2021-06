Posillipo, la spiaggia delle Monache ridotta ad una pattumiera I residenti segnalano mancati interventi di pulizia da parte degli operatori e comportamenti incivili

Versa in condizioni disastrose la Spiaggia delle Monache di Posillipo a Napoli. A segnalarlo è stato un gruppo di residenti che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli inviando del materiale foto-video che documentano la situazione sulla spiaggia nella mattinata del 3 giugno.

Il consigliere di Europa Verde della Municipalità I Gianni Caselli ha, nel corso della stessa giornata, effettuato un sopralluogo all’area incriminata riscontrando effettivamente ciò che era stato segnalato dai cittadini e ciò degrado e rifiuti.

“Nessun operatore oggi è andato ripulire la spiaggia, incredibile. Noi chiediamo all'amministrazione comunale che si smetta con questa approssimazione ed incompetenza. Ci vuole programmazione e concretezza, altrimenti per la città sarà il completo disastro. ”-ha affermato Caselli.

“Abbiamo sollecitato degli interventi di pulizia ma quello che chiediamo è, soprattutto, una programmazione di interventi atti a tutelare e salvaguardare le spiagge pubbliche che nel nostro territorio sono sempre meno ogni anno. Mare e spiagge sono beni da valorizzare ed invece si sta facendo l’esatto opposto. È già molto grave che tante spiagge non abbiano neanche un minimo di servizi, ad esempio le docce, ma se si trascurano pure l’igiene ed il decoro allora c’è davvero da preoccuparsi. Discorso a parte vale per i zozzosi incivili che sporcano ovunque mettano piede. Dicono di essere napoletani e amare la nostra terra ma in realtà non meritano di viverci” -ha concluso il Consigliere Borrelli.