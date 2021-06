De Luca: "Stop Astrazenica agli open day, dosi solo sopra i 60 anni" Appello a Napoli città a vaccinarsi in massa, troppi rifiuti, non è possibile"

"Gli open day con Astrazeneca sono bloccati e le prime dosi andranno somministrate solo sopra i 60 anni". Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dopo aver tenuto una riunione con i direttori generali delle Asl campane.

"Gli open day con Astrazeneca - ha affermato il governatore - sono bloccati per ragioni di prudenza, non abbiamo avuto grandi problemi. Le prime dosi le facciamo solo sopra i 60 anni, sotto i 60 lo utilizziamo solo per i richiami e non per le prime dosi."

Poi un appello: "Ai cittadini di Napoli città dico di vaccinarsi in massa. Mi segnala l'Asl Napoli 1 che decine di migliaia di cittadini non rispondono alla chiamata per la vaccinazione. Non è possibile. Ci siamo dati l'obiettivo di vaccinare tutta Napoli per inizio luglio ma i cittadini devono rispondere. C'è qualche elemento di irresponsabilità che va eliminato."