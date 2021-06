"Dona il sangue, continua a far battere il mondo" DonatoriNati Campania si unisce all’appello dell'organizzazione mondiale della sanità

“Dona il sangue, continua a far battere il mondo” i volontari di DonatoriNati Campania si uniscono all’appello dell’organizzazione mondiale della sanità che ha scelto l’Italia, il 14 giugno, come Paese ospitante delle celebrazioni della giornata mondiale della donazione del sangue.

Le iniziative di DonatoriNati Polizia di Stato, promosse nell’ambito della Gmd, sono state supportate da Intesa Sanpaolo, in qualità di Main Sponsor.

“Donare il sangue è un gesto che dona la vita. La città partenopea è composta da persone di grande cuore. Sono certo che i cittadini ed i giovani di questa città non ci deluderanno” - afferma Gennaro Gallo responsabile DonatoriNati sezione di Napoli.

A Napoli sarà possibile donare il sangue recandosi dalle 8.00 alle 12.00 presso il centro di Medicina Trasfusionale dell’Istituto Pascale (al secondo piano presso la Palazzina Degenze) in via Semmola. Per prenotazioni: Riccardo Ghezzi 331 37 22947- Gennaro Gallo 338 4189851