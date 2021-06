Conte: "Si può passare da Napoli senza fermarsi a mangiare una pizza?" La maratona nel capoluogo campano a sostegno di Gaetano Manfredi

"È stato bello tornare tra la gente: anche io, come tanti italiani, ho sofferto la distanza. Parlare con le persone, confrontarsi con i problemi reali è il sale della politica."

Lo ha detto Giuseppe Conte a Napoli, nel corso della sua prima uscita da leader del nuovo movimento 5 stelle a sostegno della candidatura a sindaco dell'ex ministro Gaetano Manfredi.

"Da Napoli parte la nuova storia del Movimento 5 Stelle. Rivolgiamo un appello a tutta la città: lavoriamo insieme per questo progetto. Siamo qui, amici napoletani, con umiltà e franchezza per dire che amiamo questa città, che vogliamo ascoltare la voce dei vicoli, delle periferie. Noi ci metteremo testa e cuore, aspettiamo anche la vostra passione e il vostro sostegno.

"Alle prossime amministrative il Movimento cinque stelle deve essere il primo partito. Cosi' il capo politico del nuovo Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte incontrando i sostenitori del Movimento. Il Patto per Napoli, specifico per Napoli, è forte perche' si ricollega al Pnrr che significa investimenti fino 100 miliardi di euro. Per spenderli occorrono amministratori concreti e avveduti".

Una vera e propria maratona tra la gente di Napoli. "Si può passare da qui senza fermarsi a mangiare una pizza?" Foto dalla pagina facebook di Giuseppe Conte.