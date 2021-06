"De Luca ordini il rimpatrio dei rifiuti illegalmente inviati in Tunisia" L'appello dell'Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore al governatore della Campania

"Oggi, insieme ai miei colleghi europarlamentari del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Laura Ferrara, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina Pignedoli e Daniela Rondinelli, ho sottoscritto una lettera (insieme anche ad altri 7 colleghi) indirizzata al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella quale chiediamo un intervento per far rientrare i rifiuti illegalmente inviati in Tunisia."

Così l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore. “Ad oggi - dice - l’operazione di rimpatrio dei rifiuti ordinata dalla Regione il 9 dicembre scorso (da completarsi entro tre mesi) non è ancora iniziata. I container sono ancora fermi nel porto di Sousse.

De Luca intervenga per sbloccare questa situazione - conclude - faccia rientrare questi rifiuti e si rivalga poi su chi risulta essere inadempiente. Il danno che si sta provocando al popolo tunisino, oltre che commerciale e turistico, è anche d’immagine. È ora di fare qualcosa”.