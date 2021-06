Un corso di educazione stradale per 80 bambini a Napoli Prosegue con successo il campo estivo organizzato nello splendido Giardino degli Scalzi

Sono circa 80 i bambini che frequentano, per il periodo estivo, la struttura di proprietà dell' Arciconfraternita dei Pellegrini, uno spazio di circa 2700 metri quadrati messi a disposizione dall'ente per i giovani e concesso in comodato d'uso all'Asso.gio.Ca, l'associazione che si occupa di minori a rischio che e presieduta da Gianfranco Wurzburger. Venerdi' 2 Luglio alle ore 10,30 il Comandante della Polizia Municipale di Napoli il gen. Ciro Esposito, con i suoi agenti, al Giardino degli Scalzi, incontrera' i giovani ospiti per un corso di educazione stradale “Tutti in piazza - Musica e legalita' ”.

Un'occasione per le nuove generazioni per imparare le regole della legalita' attraverso il gioco e la musica. Il giardino sorge in una struttura del '700 che, dopo anni di degrado ed abbandono, è stata riqualificata ed offerta alle nuove generazioni napoletane.

Frequentano il campus estivo i bambini del Centro Didattico “Pignatelli” dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, gli alunni della “Scuola Ristori” di Forcella e dell’istituto comprensivo “Campo del Moricino” di Piazza Mercato. “Finalmente dopo mesi chiusi in casa, i bambini hanno la possibilità di stare in compagnia e soprattutto a contatto con la natura" - ha dichiarato Gianfranco Wurzburger Presidente Asso.gio.ca. - " Come Assogioca saremo sempre aperti dal lunedì al venerdì per accogliere i bimbi che non hanno alternative alla strada.

All’insegna del gioco, della legalità e del rispetto delle regole, coinvolgiamo i bimbi, che non hanno la possibilità di andare in vacanza, in tante attività in uno spazio verde nel cuore della città”. "Per questo" - aggiunge Wurzburger- "riscopriamo i giochi di un tempo, il tiro alla fune, il gioco del fazzoletto…ritornare al passato per disintossicarli dell’eccesso di tablet e Dad”.