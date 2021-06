Sciopero nazionale igiene urbana. Napoli e provincia nel caos più totale Borrelli: “Strade piene di rifiuti, cassonetti stracolmi e delinquenti che ne approfittano"

Giornata di sciopero nazionale dei servizi di igiene ambientale. Le organizzazioni sindacali hanno indetto una giornata di mobilitazione contro l'articolo 177 del Codice degli Appalti (possibilità di esternalizzazione dei servizi di igiene urbana).

Così anche a Napoli si ferma la raccolta dei rifiuti urbani e la situazione, già più che preoccupante, diventa d’emergenza.

“Le strade tra Napoli e provincia sono letteralmente invase da rifiuti ed immondizia e i cassonetti sono stracolmi. Comprendiamo pienamente le esigenze ed il diritto di scioperare ma farlo in questo settore e in questo particolare momento storico non è stato saggio anche perché i delinquenti e gli eco-criminali stanno approfittando della situazione di caos e delle già innumerevoli discariche a cielo aperto presenti in aree critiche per sversare di tutto, come accade in via Poerio e in via Argine.

È assolutamente necessario programmare ed attivare un piano d’emergenza che preveda interventi continui ad opera di Asia, ordinari e straordinari, e soprattutto l’installazione di fototrappole nelle aree più a rischio per inchiodare e denunciare gli inquinatori. Serve una svolta.”. Ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.