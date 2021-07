I bambini di Mappatella Beach ripuliscono la spiaggia Borrelli: "E' un messaggio di civiltà ai grandi"

Mattia, Giuseppe, Vincenzo e Luciano sono 4 bambini, tra gli 11 ed i 13 anni, che hanno deciso di lanciare un messaggio di civiltà e di rispetto per l‘ambiente mettendosi a ripulire il Mappatella beach, l’arenile della Rotonda Diaz a Napoli che da anni il Sole che Ride ha adottato e difeso.

“Noi veniamo sempre a Mappatella a fare i bagni e a giocare ma ci accorgiamo che la sabbia è piena di cicche e immondizia e anche pezzi di vetro, così vogliamo fare qualcosa di utile per questo posto.”- hanno spiegato i 4.

I bambini hanno raccontato del loro progetto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli chiedendogli di assisterli e di acquistare loro rastrelli e retini per pulire l'arenile. Borrelli nella mattinata dell’8 luglio si è recato, accompagnato dai consiglieri municipali Benedetta Sciannimanica e Luigi Carbone e dagli attivisti Enzo Vasquez e Gianpaolo Massaroli dell'associazione Una Nuova Napoli, per regalare i rastrelli ai giovani ambientalisti per aiutarli e facilitare il lavoro di pulizia e distribuire portacicche e borracce sulla spiaggia.

“Questi bambini, nonostante la loro giovanissima età, possono essere d’esempio per quelle tante persone, incivili, che vengono sulla spiaggia e la inzozzano con le loro cartacce, le loro lattine e le loro bottiglie e soprattutto con le cicche di sigarette. Questi giovani ecologisti, che puliscono al posto di chi dovrebbe farlo e degli incivili, sono la Napoli del futuro.

Ringraziamo anche i genitori di questi bambini che hanno consentito a questa bellissima iniziativa e li hanno accompagnati in questa operazione di pulizia. L’amministrazione ed Asia dovrebbero fare di più vero, ma il cambiamento deve avvenire anche nella quotidianità da parte di tutti i cittadini che davvero amano la città ”- le parole di Borrelli, Sciannimanica e Vasquez.