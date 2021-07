Morto a 44 anni, stroncato da un infarto l’attore Libero De Rienzo Borrelli e Simioli: “Una gravissima perdita per il cinema italiano.

È morto all’età di 44 anni, stroncato da un infarto, l’attore di origini napoletane, e legato alla città partenopea, Libero De Rienzo che sin dall’età di due anni si era trasferito a Roma.

“Una grandissima perdita per il cinema italiano. Non potremo mai dimenticare la sua interpretazione in ‘Fortapasc” di Marco Risi, per la quale era stato premiato con il David di Donatello. Grazie a quella interpretazione ha fatto conoscere, a chi la ignorava, e comprendere meglio la storia ed il sacrificio del giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra per aver raccontato le verità sui clan di Torre Annunziata. Oggi il nostro paese è un po’ più ‘povero’ e triste. Addio Libero.”- il messaggio di cordoglio del Consigliere Regionale di Euro Verde Francesco Emilio Borrelli con il conduttore della radiazza Gianni Simioli. Foto tratta dal Quotidiano Roma.