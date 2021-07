Flashmob dei magistrati onorai a Napoli per la visita del ministro Cartabia All'ingresso del presidio, uno scheletro avvolto da una toga

Flashmob dei magistrati onorai a Napoli, in occasione della visita del ministro della giustizia Marta Cartabia. All'ingresso del presidio, uno scheletro avvolto da una toga. Un gesto simbolico, per manifestare contro la condizione: "di lavoratori precari e retribuiti a cottimo, senza alcuna tutela in caso di malattia, infortunio, gravidanza". La legge Orlando, che, secondo i magistrati onorati, precarizza ancora di più la categoria dimezzandone impegni e guadagni. Una protesta promossa a pochi giorni dalla pubblicazione della proposta di riforma, elaborata dalla commissione tecnica istituita dal Ministro. La richiesta urgente è che vengano riconosciute le loro istanze di lavoratori, ormai legittimate da numerose sentenze nazionali e sovranazionali.