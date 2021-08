Muore per tumore a 25 anni: familiari donano fondi ai medici che l'hanno curato «L'esito non è stato quello sperato, ma Stefano al Pascale è stato accudito e curato con amore»

Un assegno da 1.390 euro per la ricerca. Lo hanno lasciato ai medici dell'Istituto tumori di Napoli G.Pascale la zia e la fidanzata di Stefano Sorano, di Acerra, morto a 25 anni per un sarcoma polmonare. In suo nome e' nato cosi' un torneo con una raccolta fondi da devolvere all'ospedale in cui il ragazzo e' stato in cura, "e anche se l'esito non era quello sperato - sottolinea la zia Tiziana, che gli aveva fatto da madre - qui Stefano e' stato accudito e accompagnato con amore fino alla fine". Stefano Sorano si era da poco laureato in giurisprudenza quando nel luglio 2019 ha scoperto di avere il tumore, trattato chirurgicamente all'ospedale Monaldi; passato poi al Pascale, qui 2 maggio del 2020 e' deceduto. A creare un evento perche' Stefano continuasse a vivere, la fidanzata Federica. La consegna dei fondi e' avvenuta nella stanza del direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi. "Gesti come questi - dice Bianchi - ci invitano a proseguire nella nostra mission con sempre maggiore impegno"