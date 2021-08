Borrelli: "Quel parcheggio a luci rosse a pochi passi dalla Procura di Napoli" "L’area dovrebbe essere sottoposta a videosorveglianza eppure le prostitute incontrano i clienti"

Il parcheggio a luci rosse a pochi passi dalla Procura di Napoli. Sopralluogo di Borrelli: “L’area dovrebbe essere sottoposta a videosorveglianza eppure qui le prostitute si incontrano con clienti, lo dimostra la distesa di centinaia e centinaia di fazzoletti e preservativi usati. Uno sconcio". Borrelli ha interessato dell'accaduto le forze dell'ordine con tanto di prove fotografiche. Una storia di degrado e abbandono che si trascina da anni. E' soprattutto nelle ore serale che in tanti hanno notato il via vai continuo di auto. E non si eclude, oltre alla prostituzione altre attività illeciti. Un appello viene rivolto anche alla Procura di Napoli affinchè possano essere intensificati i controlli in quest'area.