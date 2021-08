"Decapitata" la meridiana di Gasse della Villa Comunale di Napoli Europa Verde: “È opera del comune? L'obelisco verrà ripristinato?

"Lo scorso aprile diversi cittadini avevano segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli le condizioni molto precarie dell’obelisco della meridiana di Gasse della Villa Comunale di Napoli.

Infatti sulla sfera collocata in cima all’obelisco di piperno di si notava una profonda lesione e anche una leggera inclinazione su di un lato. Durante un sopralluogo lo stesso Borrelli, il 19 agosto, ha documento coefora l’obelisco sia stato ‘decapitato, privato della sfera che ora posta in cima.

Avevamo inviato una nota per verificare lo stato del sito e chiedere se fossero previsti degli interventi per riparare la lesione dell’obelisco e per conoscere i tempi di tali interventi.

Ora lo abbiamo trovato così, senza sfera. Si tratta di un intervento di messa in sicurezza? L’obelisco verrà ripristinato nel suo stato originario? Abbiamo inviato un’ulteriore nota agli uffici comunali per saperne di più.” - ha dichiarato Borrelli con il consigliere municipale di Europa Verde Gianni Caselli.