Sostituzione presidenti seggio elezioni amministrative: c'è il modello Elezioni amministrative a Napoli

Sostituzione dei presidenti di seggio per le elezioni amministrative del 3 – 4 ottobre 2021 (ed eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco del 17 – 18 ottobre 2021), nonché per ogni altra tornata elettorale indetta nell’anno 2021.

Gli elettori, in possesso almeno di diploma di scuola media superiore, interessati all’eventuale nomina a presidente di seggio in via sostitutiva e che non risultino cancellati dall'albo dei presidenti di seggio delle corti di appello, possono presentare domanda via email all’indirizzo surrogapresidenti@comune.napoli.it utilizzando l’apposito modello, dal 30 agosto al 19 settembre 2021, allegando anche una copia del proprio documento di riconoscimento