Relazioni ai tempi del covid e amori tossici. La "cura" di Gaudino in un libro "Ho scelto me anche se cambi idea" il titolo del testo presentato nella libreria Bookstore di Napoli

E’ stato presentato nella libreria “Bookstore” di via Luca Giordano a Napoli il nuovo libro di Massimiliano Gaudino, psicologo e psicoterapeuta, scrittore e blogger. Gaudino ancora una volta piace e convince i lettori, con la sua scrittura leggera e armoniosa, con una raccolta di racconti personali ed emotivi, che parlano di storie di donne alle prese con relazioni tossiche. “Ho scelto me anche se cambi idea” il titolo del testo che è stato presentato tra applausi e domande dei tanti lettori e curiosi intervenuti all’evento. Una chiacchierata con l’autore, una occasione per esplorare un nuovo modo di guardarsi dentro, serenamente, trovando ancora una volta nello psicologo influencer un porto di sicuro di approdo, conoscenza del sé, e di rinascita. A scandire i momenti di confronto sul testo e con il suo autore le letture di alcuni passaggi del libro dell'attrice Roberta Frascati.

Applausi e riflessioni condivise in sala, per raccontare di un testo che torna ad emozionare, invita a riflettere, attraverso pillole di psicologia, che aiutano il lettore a mettersi in discussione ,per superare le piccole grandi sfide emotive e relazionali di ogni giorno.

“È un libro che descrive, educa ed esprime il mondo emotivo e razionale delle donne - commenta uno dei lettori -. Ma si tratta di un testo che tutti dovrebbero leggere. Le relazioni tossiche con personalità narcisiste sono frequenti e diffuse”. Attraverso uno stile semplice e diretto la lettura conduce il lettore a immergersi nel libro con lo scopo di introdurre alla personalità narcisistica.

«E’ un testo che racconta di donne che, attraverso terapia, hanno lasciato partner narcisisti. Ma sfogliando e conoscendo queste storie, queste donne si conoscono anche ferite dell’attaccamento e profili di relazioni che diventano tossiche. Ecco, mi auguro che questo testo possa servire per leggersi dentro – spiega Gaudino -. Siamo di solito abituati ad accogliere i bisogni degli altri, ma magari partendo dai nostri bisogni prima, si potranno sciogliere delle matasse che abbiamo dentro. L’emergenza covid ha forse acuito e rinforzato degli schemi maladattivi di alcune persone. Ecco, la speranza è che la riflessione possa concederci tempo e voglia di guardarci dentro per risolvere, magari, delle tensioni irrisolte. Non siamo abituati a sceglierci e magari già il titolo di questo testo può fornirci l’imput giusto”

E così Massimiliano Gaudino lo psicologo Influencer dopo la presentazione del suo primo libro “Il Grillo Narrante”, torna a creare un intenso dialogo emotivo, relazionale in un testo dedicato alle donne, per insegnare a tutti ad avere cura di sé.