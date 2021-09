Appello da Napoli, istituite subito sportelli anti suicidi Capodanno sollecita l'intervento immediato della Regione Campania e degli enti locali competenti

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, alla luce dei numerosi tentativi di suicidio, alcuni dei quali purtroppo con esito fatale, registratisi negli ultimi tempi nel capoluogo partenopeo, così come riportati delle cronache, con un fenomeno che appare in forte e preoccupante espansione, ripropone la necessità d’istituire, in tempi rapidi, nell’ambito del territorio interessato, appositi sportelli pubblici antisuicidio.

"Sportelli che abbiano finalità sia preventive che terapeutiche - puntualizza Capodanno - e che funzionino anche come punto di ascolto e di consulenza per aiutare quanti vengano a trovarsi in condizioni di disagio: disoccupati, esodati, imprenditori, persone in difficoltà, licenziati, precari, sottoccupati, che rischiano di allungare la lista delle tante vittime della depressione, alimentata anche dal perdurare della pandemia e dall'attuale grave situazione economica.

Gli sportelli, sottolinea Capodanno, dovranno essere attrezzati con tutte le professionalità necessarie, in particolare medici, psicologi, sociologi, avvocati, disponibili a prestare la loro opera per chiunque ne manifesti la necessità.

Nel contempo - conclude Capodanno - bisognerà anche, attraverso appositi studi, chiarire tutte le cause di questo fenomeno che sta subendo una nuova preoccupante impennata, pure per mettere in campo azioni preventive, rispetto a quelle che appaiono le ragioni più frequenti dei tentativi di suicidio, quali la mancanza di lavoro, la perdita del posto, il fallimento dell’azienda, l’eccessiva oppressione fiscale, il precariato e la sottoccupazione." Capodanno sollecita al riguarda l'intervento immediato della Regione Campania e degli enti locali competenti.