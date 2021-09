Scippa la paletta e scappa, la nuova challenge della movida Fa discutere l'ultima trovata dei giovani napoletani

E' la nuova sfida social che impazza tra i ragazzi, una nuova tendenza per sconfiggere la noia e anche stavolta non priva di pericoli. Si potrebbe chiamare “ruba la paletta e scappa”. L'idea è quella di avvicinare un vigile, preferibilmente una vigilessa in questo caso, o un rappresentante delle forze dell'ordine basta che sia munito di paletta rossa, strappargliela dalle mani e scappare mentre i compagni riprendono la scena che viene pubblicata su chat o social. L'ultimo episodio in pieno centro, davanti al liceo Umberto. Una vigilessa sta cercando di elevare una contravvenzione a un’auto in divieto di sosta, poco distante un gruppo di ragazzi si prepara alla challenge. Uno di loro fa uno scatto e ruba la paletta, inutilmente inseguito dalla vigilessa. Poi il ragazzo fugge per le strade di Chiaia con il suo trofeo. Gli amici riprendono la scena col cellulare, sorridono e poi lo raggiungono.

«Stiamo assistendo a una deriva anarchica e delirante sempre più preoccupante nella nostra città - dice il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli - l’idea diffusa dell’impunità si è ormai radicata soprattutto nelle giovani generazioni alimentando il delirio di violenza e vandalismo al quale siamo costretti ad assistere quotidianamente. Se si continuano a dare segnali che ognuno può liberamente procurare danni al prossimo addirittura mettendone a repentaglio la vita, senza poi pagarne le conseguenze, presto ci troveremo a dover affrontare un problema di ordine pubblico insormontabile».