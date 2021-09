Al via da oggi la fase 3 della vaccinazione agli over 80 nell'Asl Napoli 2 nord Da gennaio ad oggi somministrate circa 1 milione e trecentomila dosi

Al via da oggi la somministrazione della terza dose dei vaccini Pfizer e Moderna per tutti gli over 80 residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord.

La vaccinazione per la terza dose sarà possibile senza alcuna prenotazione presso i sette centri vaccinali straordinari aperti dall’Azienda (Ischia, Pozzuoli, Giugliano, Frattaminore, Mugnano, Afragola, Acerra), presso 87 farmacie che sono accreditate per la vaccinazione e dai circa 900 Medici di Famiglia.

L’azienda ha già sottoposto alla terza dose 700 cittadini, tra cui i pazienti dei centri dialisi e alcuni anziani ospiti delle Rsa e delle case di cura private presenti sul proprio territorio. Da gennaio ad oggi l’azienda sanitaria ha somministrato circa 1 milione e trecentomila dosi di vaccino per il covid19.

In questi giorni, inoltre, l’Azienda Sanitaria sta continuando il tour nelle scuole, per proporre la vaccinazione ai più giovani. Nei 32 Comuni dell’Asl sono oltre 60.000 i ragazzi nella fascia di età 12/19 che hanno scelto di vaccinarsi.