Napoli: funicolare Montesanto chiusa nella domenica elettorale: è protesta Capodanno: "Ignoti i motivi del "fuori servizio" e i tempi per il ripristino"

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, si fa portavoce delle segnalazioni e delle proteste pervenutegli dagli utenti che stamattina, nella domenica tra l'altro dedicata alle votazioni amministrative, sono stati privati della funicolare di Montesanto, importante mezzo di trasporto su ferro, che collega il Vomero con il centro cittadino e che mediamente trasporta 12.500 viaggiatori nei giorni feriali e 4.000 nei giorni festivi, tra i quali tantissimi turisti che si recano a visitare le bellezze di San Martino, con il museo e Castel Sant'Elmo.

"Allo stato non sono state rese note le ragioni del fermo con la natura del guasto e la sua durata – puntualizza Capodanno - dal momento che nel laconico avviso, affisso sui cancelli chiusi della stazione superiore in via Morghen, si leggono unicamente le seguenti frasi: "Impianto temporaneamente fuori servizio. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio". Impossibile avere altre notizie al riguardo dal momento che gli uffici dell'Anm, l'azienda napoletana per la mobilità, sono notoriamente chiusi nei giorni festivi e al numero verde per l'assistenza ai clienti risponde una voce registrata.

La situazione complessiva del trasporto pubblico a Napoli e provincia fa acqua da tutte le parti – sottolinea Capodanno -. I napoletani sono esasperati. Non si erano mai verificati tanti malfunzionamenti e disfunzioni in un settore vitale per la vita della città, come quelli che si registrano negli ultimi tempi.

La funicolare di Montesanto, in uno agli altri impianti a fune, trasporta nei giorni feriali tantissimi lavoratori e studenti - ricorda Capodanno - ci auguriamo che il ripristino del funzionamento dell'impianto avvenga in tempi rapidi, sicché possa riprendere regolarmente le sue corse."