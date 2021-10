Napoli, consegnata bici elettrica al rider aggredito a Fuorigrotta Borrelli e Simioli: "Una bella storia di solidarietà, il cuore di Napoli è più forte dei violenti"

“E’ stata consegnata la bicicletta elettrica con pedalata assistita a Vincenzo, il rider pestato selvaggiamente all’esterno del Mc Donald’s di Fuorigrotta da un gruppo di ragazzini che gli avevano sputato addosso per divertimento e alla sua reazione l'avevano picchiato con una tale violenza da costringerlo ad andare in ospedale. Un segnale importante grazie a un bel gesto di solidarietà, per il quale ringraziamo il Gruppo Mallardo, che dimostra come il cuore di Napoli sia più forte dei violenti.

Adesso Vincenzo, che utilizzava una bici classica, potrà tornare a lavorare come rider in condizioni migliori. Auguriamo a lui e a tutti i suoi colleghi di poter continuare a lavorare senza dover più imbattersi nei violenti di turni o nei delinquenti che spesso prendono di mira i rider per sottrargli scooter e bici.

Al tempo stesso ricordiamo come questa storia abbia avuto un lieto fine grazie a chi ha filmato e denunciato l’accaduto. Grazie a quel video sono stati identificati i protagonisti del pestaggio e alcuni degli aggressori si sono scusati e si sono andati a costituire”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli.