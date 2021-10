Un posto auto per disabili occupato da un cassonetto dei rifiuti Accade a Secondigliano, l'ira di Borrelli

Alcuni residenti di Secondigliano segnalano al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che in via Giuseppe Spano lo stallo per il parcheggio auto riservato alle persone diversamente abili sia stato occupato da un cassonetto dei rifiuti.

“Abbiamo inviato una nota ad Asia e alla Polizia Municipale per segnalare la questione, richiedere la ricollocazione del cassonetto e verificare chi lo abbia spostato eventualmente dalla posizione originaria.

Non vorremmo che qualcuno utilizzasse il contenitore dei rifiuti per appropriarsi e conservare il posto auto che dovrebbe spettare ad un disabile ma non ci stupiremmo se così fosse dato il poco rispetto che c’è nei confronti delle persone diversamente abili e del fenomeno dei posti auto conservati attraverso l’utilizzo di oggetti vari che già da tempo denunciamo.” - le parole di Borrelli.ì