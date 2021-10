Clemente: "Pronti a lottare per mantenere la gestione dell’acqua pubblica" "Siamo già pronti a rivendicare uno degli impegni presi in campagna elettorale"

“Come ampiamente ribadito durante la campagna elettorale non smetteremo anche a riflettori spenti, di dedicarci anima e corpo a quei temi che io e la mia coalizione tutta, abbiamo integrato nel nostro programma elettorale. Giacchè non siamo un cartello elettorale ma persone che credono ed amano la propria città non scriviamo programmi pieni di parole vuote che si trasformano poi in promesse disattese, noi continuiamo a batterci per i diritti di tutti e tutte per una città ed una periferia a dimensione di cittadino, per una Città Metropolitana che non lascia fuori nessuno e nessuna”. Lo ha dichiarato in una nota la consigliera comunale di Napoli Alessandra Clemente.



“Noi siamo già pronti a rivendicare uno degli impegni presi in campagna elettorale: lottare per mantenere la gestione dell’acqua pubblica, attraverso l’azienda speciale pubblica Abc Napoli ed estendere l’ottima esperienza ai comuni dell’intero distretto. La nostra città - prosegue Clemente - ha fatto scuola in tutta Europa in materia di gestione idrica, unica in Italia ad adottare il referendum, e non permetteremo a nessuno di cancellare quanto di virtuoso è stato fatto.



Non permetteremo neanche l’attuazione del #Pnrr che spinge alla definitiva privatizzazione della gestione del servizio idrico a partire dal Sud Italia per poi avanzare a macchia d’olio. Non permetteremo che la volontà di 27 milioni di Italiani, espressa con il Referendum sull’acqua pubblica nel 2021 sia puntualmente inascoltata. Oggi, venerdì 29 ottobre alle 18.00 - conclude Clemente - parteciperemo all’incontro con i comitati dell’acqua presso la Bottega di Mani Tese ‘Per un Pnrrdei diritti, a difesa dell’acqua e dei beni comuni’. Cominciamo dall'acqua!”