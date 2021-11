Borrelli: "il verde a Napoli è vera emergenza" Albero caduto a Piazza Cavour

Un albero è caduto in piazza Cavour a Napoli, finendo su un'auto parcheggiata in strada. Europa Verde: "il verde a Napoli è vera emergenza".

"Per fortuna non ci sono state vittime ma questo episodio ancora una volta in che condizione si trova il patrimonio verde cittadino. Proprio l'altro giorno sono caduti altri due alberi a Posillipo. In città ci sono pochi alberi e spesso neanche monitorati. A Napoli purtroppo il verde non è una priorità ed è frequentemente abbandonato.

Secondo l'ultimo report di Legambiente c'è la più bassa presenza di alberi rispetto al numero degli abitanti. Il verde è maltenuto e abbandonato. Serve un piano straordinario perchè oramai è vera emergenza" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Luigi Carbone consigliere comunale sempre di Europa Verde.