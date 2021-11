Correndo nella storia tra i sapori della Campania, la tre giorni a Napoli Coldiretti ha celebrato oggi anche la Festa del Ringraziamento con la consegna dei doni della terra

Sport e nutrizione, ma spazio anche alla cultura e alle tradizioni nella tre giorni in piazza Plebiscito con la Neapolis Marathon. Per i 1500 atleti questa mattina colazione all'arrivo a chilometro zero con arance, mele e mandorle. Frutti di stagione accuratamente selezionati dalla Coldiretti, partner dell'evento, con il supporto di esperti del settore per garantire agli atleti il giusto supporto nutrizionale al termine della gara. Un circuito di 42 chilometri alla scoperta delle meraviglie della città partenopea. E dunque, spazio anche al turismo sportivo. Diversi infatti gli atleti provenienti da altre regioni.

Ad attendere gli atleti il direttore regionale dell'associazione di categoria, Salvatore Loffreda e il presidente Gennarino Masiello. A consegnare la colazione i giovani Coldiretti con la delegata regionale Claudia Sorbo. Una “piacevole” sorpresa per i corridori che della città di Napoli, come detto, hanno potuto ammirare i luoghi più caratteristici ma anche apprezzarne i prodotti agroalimentari. Un'attenzione per la sana alimentazione che la Coldiretti Campania ha voluto trasmettere anche ai più piccoli con 'Agrilandia': uno spazio dedicato alle future generazioni per far conoscere giocando i prodotti della terra, ma anche temi come il riciclo dei materiali, la stagionalità, il rispetto dell'ambiente.

E così nella splendida cornice nel cuore di Napoli è stato possibile ammirare il tappeto rosso di mele annurche Igp, eccellenza tutta made in Campania in mostra per i tanti turisti presenti anche oggi nel capoluogo partenopeo. Per l'occasione, nella vicina Piazza Trieste e Trento, anche il mercatino di Campagana Amica: frutti di stagione, trasformati, miele, ma anche olio, erbe aromatiche, noci, caciocavallo impiccato. Un mix di sapori e profumi del territorio campano: da Sorrento all'Irpinia, al Sannio, dalla Piana del Sele alla provincia di Caserta. Un percorso alla scoperta delle eccellenze alimentari campane per i visitatori provenienti da tutto il Paese.

E com'è noto nei giorni scorsi anche convegni, approfondimenti, con attenzione alla Dieta Mediterranea patrimonio dell'Umanità a pochi giorni dalle celebrazioni per i dieci dal riconoscimento Unesco (in programma il prossimo 16 novembre ndr).

Infine onorato per l'occasione un altro importante appuntamento per il mondo rurale: la Festa del Ringraziamento, evento realizzato per la prima volta a Napoli nella suggestiva cornice della Basilica di San Francesco di Paola con la tradizionale consegna dei doni della terra.