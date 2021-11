Banca Popolare del Mediterraneo: presentata la proposta di ricapitalizzazione Progetto di riposizionamento dell'Istituto dopo gli aumenti di capitale

Al circolo nautico Posillipo a Napoli, si è tenuto l’incontro di presentazione della proposta di ricapitalizzazione della banca popolare del mediterraneo in occasione della trasformazione in Sscietà per azioni.

Il comitato promotore, appositamente costituitosi ha valutato molto positiva la possibilità di entrare, interloquito con il consiglio di amministrazione della banca, nel progetto di riposizionamento dell'Istituto dopo gli aumenti di capitale.

La proposta che si è inteso portare al vaglio del consiglio d’amministrazione passa attraverso la presentazione e conseguente realizzazione di un piano industriale, che fonda sulla digitalizzazione, il suo sviluppo.

Si intende parlare di una ricapitalizzazione intorno ai 50 milioni di euro, che connoterà una presenza diversa sul mercato degli intermediari nel panorama bancario del territorio. Il comitato ha presentato anche le sue velleità, relativamente all'Internazionalizzazione.