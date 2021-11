La Segreteria regionale CoNaPo Campania ricorda Antonio Brizzi I colleghi vigili del fuoco ricordano il fondatore e Segretario nazionale del sindacato autonomo

“Noi tutti oggi possiamo vedere più lontano, sperare in un migliore futuro solo perché tutti siamo stati come nani sulle spalle di un gigante, così che oggi possiamo vedere più cose e più lontane, non certo per l'acume della vista o l'altezza del nostro corpo e del nostro spirito, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura di un gigante, dal suo spirito e dalla sua forza”. Questo il commosso ricordo della Segreteria Regionale del Conapo Campania del Segretario nazionale e fondatore del sindacato Antonio Brizzi, deceduto qualche giorno fa. “Questo è stato e sarà per sempre Antonio Brizzi per tutti noi, un gigante che si elevava col suo spirito e sua forza su tutti noi. Un uomo di genio e di ferrea volontà che ha rifiutato di piegarsi alle norme livellatrici del vecchio Sindacato, nell'assoluta autonomia, tra mille difficoltà, ha creato dal nulla il nostro Sindacato, senza mai cedere alle lusinghe del potere e sempre disponibile con tutti - ricordano ancora dalla Segreteria regionale -. Tutto questo – concludono - sia d’esempio non solo a noi, ma anche tutti coloro che credono in quei valori di giustizia per cui Antonio Brizzi ha sempre lottato e chi lotta non muore mai. Antonio vivrà per sempre in tutti noi”.