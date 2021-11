Arriva a Napoli il progetto di volontariato d’impresa "Volontariamo" Banco Bpm partecipa a "RipuliAmo con Legambiente"

Arriva anche in Campania VolontariAmo, l’attività di volontariato d’impresa di Banco BPM avviata nel 2017 che si articola in un nuovo ciclo di attività denominato ‘RipuliAmo con Legambiente’.

Questa mattina venti volontari di Banco Bpm, coordinati da Legambiente, si sono occupati del recupero dei rifiuti abbandonati nel Giardino dei 5 Continenti e della Nonviolenza, nel quartiere di Scampia a Napoli, contribuendo in tal modo alla riqualificazione e alla gestione ordinaria di questo importante spazio urbano.

Hanno raccolto oltre 100 kg di rifiuti, riempiendo 57 sacchi. L’iniziativa di Napoli si inserisce nel ciclo di 20 giornate di riqualificazione ambientale in cui i volontari di Banco Bpm si dedicano alla pulizia di aree di interesse naturalistico individuate da Legambiente in collaborazione con la Banca stessa.

Con questa iniziativa Banco Bpm consolida l’importante collaborazione con Legambiente per offrire supporto, tramite l’azione di volontariato del gruppo, alla tutela e salvaguardia dei territori di diverse località d’Italia.

Le 20 giornate di “RipuliAmo con Legambiente” si svolgono all’aperto e nel massimo rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 e coinvolgono dai 20 ai 40 colleghi per tappa. Da inizio ottobre sono state toccate Genova, Bergamo, Modena, Savona, Eraclea, Pisa, Milano, Turbigo, Chiavari e Roma. Oggi è stata la volta di Napoli, Monza e Catania.

RipuliAmo continuerà nei prossimi mesi coinvolgendo altre città in cui la Banca è presente. L’impegno di Banco BPM al fianco di Legambiente è pienamente coerente con la strategia ESG avviata dalla Banca a partire dal 2020. Tra i filoni di attività, in coerenza con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall’ONU, quello relativo all’Ambiente prevede la realizzazione di programmi a tutela del territorio così come di iniziative di promozione e diffusione di una cultura attenta al climate change.