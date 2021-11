Esposta al museo ferroviario di Pietrarsa la natività più grande del mondo Le gigantesche figure sono state realizzate da artigiani del centro storico napoletano

Le statue che riproducono la sacra famiglia, collocate nel padiglione delle ex caldarerie, hanno dimensioni ragguardevoli e sono davvero imponenti con San Giuseppe che spicca su tutte, con i suoi 4,20 metri di altezza, e la Madonna, che ne misura 3,40.

Le gigantesche figure sono state realizzate per il periodo natalizio da artigiani del centro storico napoletano nella Bottega d'arte Presepiale Cantone & Costabile, a pochi passi da via San Gregorio Armeno, conosciuta da tutti come “la strada dei pastori”.

Nello stesso padiglione è stata inaugurata una nuova mostra a tema con opere prodotte dagli studenti del Liceo Artistico Don Lorenzo Milani di San Giovanni a Teduccio, con l’intento di avvicinare i giovani di quel quartiere a una forma d’arte che affonda le sue radici tra le più antiche tradizioni dell’artigianato partenopeo. La mostra potrà essere visitata liberamente, fino al 9 gennaio 2022, durante i giorni di apertura del Museo.

Sempre al Museo di Pietrarsa, infine, tra antiche locomotive e vagoni, sono in esposizione permanente due pregevoli rappresentazioni presepiali, opportunamente protette da ampie vetrate che consentono di ammirare appieno i particolari e la raffinata bellezza dei pastori e delle scenografie ricostruite con grande cura.