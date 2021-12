Napoli. per Natale riapre la Galleria Vittoria e richiude il Lungomare Proseguono i lavori nel tunnel anche oggi, si punta a riaprire tra una settimana

Viabilità a Napoli continuano i lavori in galleria Vittoria dopo il dissequestro da parte della Procura, anche oggi, domenica, si lavora e si installano i cavi in rame dell’impianto di aerazione. La posa dei cavi dovrebbe proseguire per tutta la prossima settimana. Appena terminata si procederà al collaudo, e a quel punto non dovrebbero esserci più ostacoli alla riapertura probabilmente proprio nella settimana di Natale.

Con il tunnel riaperto al traffico durante le feste, il lungomare sarà chiuso alle auto. Ad annunciarlo lo stesso sindaco Manfredi che però non si pronuncia sulla chiusura definitiva: sarà una fase sperimentale in cui si misurerà l’andamento del traffico durante la settimana, valutando i diversi orari. Da gennaio, l'amministrazione comunale vuole vlutare con attenzione qual è l’impatto sul traffico dell’apertura o della chiusura alle auto e poi si deciderà.