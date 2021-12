Salvatore Esposito premiato a Roma dagli italiani nel mondo Durante la cerimonia alla Camera è stato reso omaggio a Lina Wertmuller

Salvatore Esposito premiato dagli italiani nel mondo. All’attore partenopeo, salito alla ribalta internazionale per la sua interpretazione di Genny Savastano in “Gomorra” e Gaetano Fadda in “Fargo”, è stato conferito alla Camera dei Deputati il prestigioso “Patrimonio Italiano Award”.

Il riconoscimento, ideato dai giornalisti Luigi Liberti e Mike J. Pilla, direttori di Patrimonio Italiano Tv, è stato consegnato dall’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, deputata italiana eletta in America.

«Il Patrimonio Italiano Award è un riconoscimento che deve gratificare l'animo del premiato perché espressione dei milioni di italiani residenti all'estero ma che, nonostante siano lontani, continuano ad avere un legame fortissimo con la propria madrepatria», affermano Luigi Liberti e Mike J. Pilla, fondatori del premio.

Nell’occasione è stata presentata anche la neonata associazione “Patrimonio Italiano USA”, presieduta proprio dall’On. Nissoli, che ha lo scopo di riunire Italo-americani ed amanti del Made in Italy in attività socio-culturali.

«La neonata associazione rappresenterà i tanti italiani che vivono in America, e attraverso la social Tv Patrimonio Italiano Tv potranno fare rete e diffondere e condividere sempre di più la cultura italiana - sostiene l'Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, presidente del riconoscimento -. L'Award sarà un appuntamento fisso alla Camera dei Deputati, che ricordiamo essere proprio la casa di tutti gli italiani.»

In apertura di cerimonia, sulle note dell’inno di Mameli, è stato proiettato un filmato emozionale che ha reso omaggio alla grande regista italiana Lina Wertmuller, scomparsa ieri.

Nel corso dell’evento si sono avvicendati collegamenti con gli Stati Uniti, tra cui quello con il neoeletto sindaco di New York, Eric Adams, che ha premiato Patrimonio Italiano Tv con la prestigiosa Citation. Esposito ha inoltre “dialogato” con alcuni telespettatori della social tv, italiani all’estero che gli hanno rivolto complimenti e domande.

«Per me è stata una grande emozione, soprattutto perché il premio viene da chi vive l'italianità e la vive lontano dall'Italia. Ci sono anche tante canzoni che ricordano quanto sia difficile vivere lontano dalla propria terra. Ogni volta che vado all'estero sento molto di più l'italianità», commenta a fine cerimonia Salvatore Esposito.

Durante la premiazione è stato presentato il trailer del reportage prodotto da Iovino&Partners “My american Dream”, in cui Esposito si racconta ad Alessandro Iovino nei luoghi simbolo di New York: da Times Square al Central Park, dalla chiesa Gosper Brooklyn Tabernacle Church alla New York University.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del Patrimonio Italiano Award assegnato dal comitato scientifico all’avvocato e analista internazionale Paolo Zagami e delle proclamation al regista e producer Vincenzo De Sio e al fotografo Alfonso Romano.