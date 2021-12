Napoli, ecco l'ordinanza anti assembramento: 31 strade a rischio chiusura Inoltre si vieta la vendita di bevande in vetro il 24 e il 31 dicembre

Arriva l'ordinanza del Comune di Napoli per le festività pensata per scongiurare la diffusione del contagio. Il sindaco Manfredi ha individuato 31 strade a rischio. E ha stabilito che dal 23 dicembre fino al primo gennaio "laddove l'autorità di pubblica sicurezza ravvisi il verificarsi di assembramenti" si proceda "all'interdizione di queste strade per il tempo strettamente necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza". Il Comune ha inoltre disposto che il 24 dicembre e il 31 dicembre è vietata la vendita - anche al banco e ai tavoli all'aperto - nei bar e negli esercizi di ristorazione di "bevande in contenitori di vetro, sia bottiglie che bicchieri, plastica, lattine tetrapak e si consente la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta".

Ecco l'elenco delle strade

1. via Alabardieri;

2. via C. Poerio;

3. vico Satriano;

4. vico Belledonne a Chiaia;

5. vicoletto Belledonne;

6. via Cavallerizza;

7. via Bisignano;

8. piazzetta Rodinò;

9. via Ferrigni;

10. via Fiorelli;

11. vico dei Sospiri;

12. vico II Alabardieri;

13. piazza Bellini;

14. via Santa Maria di Costantinopoli;

15. via Port’Alba;

16. via San Sebastiano;

17. via San Pietro a Majella;

18. piazza Miraglia;

19. piazzetta Nilo;

20. piazza San Domenico Maggiore;

21. via G. Paladino;

22. via Mezzocannone;

23. piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli;

24. via De Marinis;

25. via San Giovanni Maggiore a Pignatelli;

26. via F. S. Gargiulo;

27. via Candelora;

28. largo Baracche;

29. vico Lungo Teatro Nuovo;

30. vico Figurelle a Monte Calvario;

31. vico Due Porte a Toledo