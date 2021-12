Riaperta Galleria Vittoria, urla di gioia da auto e motorini Stamane il taglio del nastro con il sindaco Manfredi e l'assessore Cosenza

Riapre la Galleria Vittoria, dopo 15 mesi di sequestro e chiusura per lavori di manutenzione, e dalle auto e dai motorini si sono levate grida di gioia questa mattina. Una lunga attesa. Prima i lavori straordinari realizzati dall’Anas e quando tutto sembrava essere arrivato alla definizione, arriva il furto dei cavi di rame che ha posticipato la riapertura. Stamane, domenica 19 dicembre, alle 9.30 la breve cerimonia di riapertura alla quale hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore Edoardo Cosenza.

Si ripristina il collegamento in galleria da via Acton a via Morelli. Inveritito il senso di via Arcoleo (che potrà percorrersi solo nella direzione Galleria) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia); cosi si ripristina anche la corsia della Galleria in direzione via Acton. Contestualmente al ripristino della seconda corsia si pedonalizzerà via Partenope, che resterà chiusa al traffico veicolare durante tutto il periodo delle festività.