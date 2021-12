Napoli piena di rifiuti nelle festività natalizie: una cartolina bruttissima Borrelli: "Servono più operatori ecologici per mantenere la strade pulite e maggiore senso civico"

“Napoli è da giorni piena di rifiuti, dal Vomero a Soccavo tanti i cassonetti sono stracolmi, con sacchetti abbandonati sui marciapiedi che, in alcuni casi, impediscono addirittura il passaggio pedonale.

In questo periodo dell’anno la produzione di spazzatura di ogni famiglia schizza alle stelle e per evitare che le strado siano ridotte così come le vediamo oggi è necessario agire in due direzioni." Queste le parole del Consigliere Regionale di Europa verde, Francesco Emilio Borrelli.

"Prima di tutto bisogna far leva sul senso civico dei cittadini, che devono essere invogliati a differenziare e a produrre il minor numero di spazzatura possibile. Il Natale, con tutti i pacchetti e pacchettini, crea di fatto più rifiuti, ma è importante fare degli acquisti oculati anche nello scegliere la carta per impacchettare che deve essere sempre riciclabile.

E’ assolutamente necessario implementare il servizio di pulizia urbana in questi periodi festivi cosa che non sembra sia avvenuta. Proprio perché la produzione di rifiuti aumenta dovrebbe aumentare anche il numero di operatori che lavorano nelle strade per riuscire a mantenere un minimo di decoro urbano. Le scene a cui stiamo assistendo in questi giorni non sono assolutamente degne della nostra splendida città, soprattutto in giorni di festa in cui sono tanti i turisti che decidono di passare qualche giorno a Napoli per godere della sua bellezza.

Dopo la splendida trasmissione di Alberto Angela non possiamo restituire a cittadini e turisti la solita cartolina della città invasa dalla spazzatura”.