Morto decano dei pizzaiuoli napoletani, ultimo dei 13 figli di Michele Borrelli: "è stato protagonista del rilancio nel mondo di questa eccellenza napoletana"

E' morto la scorsa notte Antonio Condurro, decano dei pizzaiuoli napoletani, ultimo dei 13 figli di Michele, fondatore dell'omonima pizzeria di Forcella. A dare l'annuncio suoi familiari

con un post sulla pagina Facebook della storica pizzeria. Il suo locale era stato scelto nel 2009 come set per una scena di "Mangia, prega, ama", in cui Julia Roberts gustava una pizza.

"Ci lascia una delle figure più rappresentative dei pizzaiuoli napoletani - spiega il presidente della commissione Agricoltura Francesco Emilio Borrelli - che è stato protagonista del rilancio nel mondo di questa eccellenza napoletana e ha contribuito in prima persona alla nuova immagine della categoria. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze."