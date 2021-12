Covid, Gigi D'Alessio positivo al virus. "Anche io in quarantena ma sto bene" Il cantante spiega: carica virale bassissima grazie al vaccino

Covid e contagi, anche il cantante Gigi D'Alessio è positivo al virus e non potrà partecipare al capodanno su Rai Uno. È lo stesso artista con un video e un messaggio su Facebook ad annunciare la sua positività al coronavirus. " Purtroppo anch'io sono a casa con il covid - spiega D'Alessio-. Ho una carica virale bassissima, forse perché sono vaccinato. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi. Lo seguirò da casa. Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita".