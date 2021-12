Potrebbero non riaprire le scuole elementari il prossimo 10 gennaio L'ipotesi del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Potrebbero non riaprire le scuole il prossimo 10 gennaio. L'ipotesi è quella di mettere in piedi una vera e propria task force vaccinale per garantire la sicurezza. La proposta arriva dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Lezioni che si svolgerebbero in Dad e istituti utilizzati per procedere alla somministrazione delle dosi ai bambini. "Allo stato attuale, i contagi interessano principalmente bambini di età compresa dai 5 agli 11 anni e 0-16 anni. Le condizioni per riaprire con tranquillità le scuole, ritengo che al momento non ci siano. Un invito quindi a riflettere sapendo che la tutela della salute è un tema prioritario dei bimbi".